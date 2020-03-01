Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В поединке 26-го тура итальянской Серии А Кальяри принимал на своем поле Рому, где произошла настоящая перестрелка голами.

Хозяева неоднократно пытались отыграться, однако подопечные Паулу Фонсеки постоянно отвечали своими моментами. Как итог, Рома добыла тяжелую победу со счетом 3:4.

Кальяри — Рома 3:4

Голы: Педру Жоау, 28, 89, Перейро, 75 — Калинич, 29, 41, Клюйверт, 64, Коларов, 81.

Кальяри: Ольсен — Каччаторе, Писакане, Клаван, Пеллегрини — Ионице (Перейро, 66), Олива, Рог (Рагацу, 90) — Наингголан, Педру Жоау — Палоски (Дж. Симеоне, 67).

Рома: П. Лопес — Б. Перес (Сантон, 84), Смоллинг, Фасио, Коларов — Вильяр, Кристанте — Ундер (К. Перес, 76), Мхитарян, Клюйверт (Верету, 85) — Калинич.

Предупреждения: Педру Жоау, Дж. Симеоне, Пеллегрини, Рагацу — Ундер, Вильяр, Клюйверт, П. Лопес, Сантон.

На 89-й минуте Педру Жоау (Кальяри) не реализовал пенальти.

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