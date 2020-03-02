Италия

Будущее тренера в команде находится под угрозой.

Руководство Кальяри рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Роландо Марана, утверждает Sky Sport Italia.

В клубе недовольны тем, что в последних десяти поединках островитяне трижды сыграли вничью и семь раз проиграли. В турнирной таблице команда идет на 11 месте, имея в своем активе 32 очка.

По данным источника, место Марана может занять экс-менеджер Интера Андреа Страмаччони. Также на эту должность могут пригласить тренера молодежной команды Макса Канзи.

Напомним, в последнем домашнем поединке Кальяри в родных стенах эпично проиграл Роме (3:4).