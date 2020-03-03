Италия

Итальянский специалист заменил в клубе Роландо Марана.

Новым тренером Кальяри стал Вальтер Дзенга, сообщил официальный сайт клуба. Контракт со специалистом рассчитан до лета 2021 года. Помогать ему будет Макс Канци.

Трижды лучший голкипер мира (с 1989 по 1991 год) в качестве тренера работал в ряде клубов по всему миру. Это Нью-Инглэнд Революшн (США), Брера (Италия), Национал, Стяуа (оба – Румыния), Црвена Звезда (Сербия), Газиантепспор (Турция), Аль-Айн (ОАЭ), Динамо Бухарест (Румыния), Катания, Палермо (оба – Италия), Аль-Наср (Саудовская Аравия), Аль-Наср Дубай, Аль-Джазира (оба — ОАЭ), Сампдория (Италия), Аль-Шааб (ОАЭ), Вулверхэмптон (Англия), Кротоне, Венеция (Италия).

Дзенга сменил во главе Кальяри Роландо Марана, при котором команда после 15 туров шла в зоне Лиги чемпионов, но затем не смогла выиграть в 11 поединках подряд.

Следующий поединок Кальяри проведет против СПАЛа седьмого марта.