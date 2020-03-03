Италия

Тренер сардов покинул свой пост после затянувшейся череды неудач.

Роландо Маран уволен с поста главного тренера Кальяри, сообщил официальный сайт клуба. Вместе с Роландо покидают сардов его помощники – второй тренер Кристиан Маранер и аналитик игр Джанлука Маран.

Кальяри хорошо начал этот сезон под руководством Марана – после 15 туров команда шла в зоне Лиги чемпионов, а президент клуба Томазо Джуллини заявлял, что он "в экстазе".

Однако затем дела пошли на спад. В последних 11 турах Кальяри ни разу не победил: четыре ничьих и семь поражений.

Предполагается, что новым тренером Кальяри будет назначен Вальтер Дзенга, однако официального подтверждения пока не последовало.

Команда идет на 11-м месте в турнирной таблице. Следующий матч она проведет против СПАЛа 7-го марта.

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