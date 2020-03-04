Италия

Еще одна встреча в Кубке Италии не состоится на этой неделе.

Футбольные власти Италии перенесли ответный матч между Наполи и Интером в полуфинале национального кубка, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Правительство и местные органы управления решили не проводить поединок 5 марта из-за угрозы распространения коронавируса. Новая дата поединка пока останется неизвестной.

Напомним, в первой встрече команд Наполи одержал минимальную победу на выезде благодаря голу Фабиана Руиса.

Ранее итальянские власти были вынуждены перенести другой матч полуфинала Кубка Италии между Миланом и Ювентусом.

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