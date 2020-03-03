Италия

Не исключен вариант, что матчи чемпионата Италии будут доигрываться позднее.

Из-за коронавируса матчи чемпионата Италии могут приостановить на месяц, сообщает ANSA.

По информации источника, такой вариант событий рассматривает правительство Италии. Кроме того, это связано не только с футбольными мероприятиями, а и со всеми спортивными событиями.

Отметим, что уже матч Кубка Италии Ювентус – Милан перенесен из-за COVID-19.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Франции не будет рукопожатий из-за коронавируса.

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