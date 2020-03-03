Италия

Поединок Кубка Италии не состоится в ближайшее время.

Из-за коронавируса матч Ювентус – Милан не состоится, сообщает Gazzetta dello Sport.

Поединок будет перенесен на позднее время, однако сейчас не уточняется, на когда именно.

Напомним, что первый матч, который прошел в Милане, завершился ничьей – 1:1.

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Отметим, что из-за коронавируса также были перенесены ряд встреч 26-го тура чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что в чемпионате Франции не будет рукопожатий из-за коронавируса, а Боруссия Дортмунд отменила свое турне по Азии.

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