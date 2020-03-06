Италия

Испанский полузащитник посчитал "быков" более привлекательным вариантом, чем Милан.

Дани Ольмо в ответ на предложение Милана, Getty Images

Дани Ольмо в ответ на предложение Милана, Getty Images

Главный тренер загребского Динамо Ненад Бьелица признался, что переход Дани Ольмо в Лейпциг, а не Милан состоялся по воле самого игрока.

"Милан предложил за Ольмо больше, чем Лейпциг. Но он сам решил переехать в Германию", — цитирует Бьелицу Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

"Дани хотел в Лейпциг, чтобы играть в Лиге чемпионов, он выбрал проект, где молодые игроки прогрессируют".

"Также Милан, в отличие от Лейпцига, не предлагал бонусы. Динамо получит 20% от будущей продажи. С бонусами сумма трансфера может достигнуть 50 млн евро".

Ольмо уже сыграл три матча за Лейпциг в Бундеслиге, отметившись одной результативной передачей.