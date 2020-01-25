Германия

"Быки" завершили трансфер испанского хавбека.

Полузащитник Динамо Загреб Дани Ольмо перешел в Лейпциг, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Атакующий хавбек подписал контракт с "быками" до июня 2024 года. В составе новой команды испанец будет играть под 25-м номером. Сумма трансфера, по информации СМИ, составила около 25 млн евро.

Ольмо выступал в составе Динамо З с 2014 года, перейдя из Барселоны. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 22 поединка в футболке "синих", отличившись восемью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Лейпциг заключил контракт с голкипером Лас-Пальмас Хосепом Мартинесом.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.