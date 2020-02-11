Испанец рассказал о решении присоединиться к "быкам".
Дани Ольмо, Getty Images
11 февраля 2020, 13:21
Полузащитник Дани Ольмо объяснил свое решение перейти в немецкий Лейпциг в зимнее трансферное окно.
"Звонок Нагельсманна и визит Маркуса Крёше в Загреб убедили меня выбрать Лейпциг", – приводит слова Ольмо издание Sport.
Лейпциг – лучшее место для меня, так как тренер много использует молодых игроков. Очень рад быть здесь. Постепенно я становлюсь более уверенным и прибавляю в команде".
В футболке "быков" 21-летний игрок уже провел три поединка, отличившись одним голом.
Ранее сообщалось, что Ольмо четыре раза отказал Баварии перед переходом в РБ Лейпциг.
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