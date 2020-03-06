Италия

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович-Савич заинтересовал "нерадзурри".

Сергей Милинкович-Савич ближайшим летом может стать игроком Интера, сообщает Calciomercato.

По информации источника, миланский клуб уже контактировал с римлянами касательно потенциальной сделки.

Примечательно, что в сделку могут быть включены несколько игроков Интера, однако потенциальные имена не называются.

Ранее сообщалось, что интерес к Милинковичу-Савичу проявляет Челси.

Также президент Лацио признался, что не продал сербского полузащитника за 100 миллионов евро.

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