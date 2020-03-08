Италия

Предлагаем вашему вниманию трансляцию центрального поединка тура Серии А.

Главный поединок чуть ли не всего второго круга в чемпионате Италии состоится за закрытыми дверями — Ювентус примет Интер.

Подопечные Антонио Конте отчаянно пытаются не выпадать из борьбы за чемпионский титул, а Ювентус, в свою очередь, благодаря победе сможет единолично занять первую позицию турнирной таблицы.

Обе команды провели порядка десяти дней без игровой практики из-за отмены матчей в чемпионате Италии. Интересно, как это повлияло на их состояние.

Предлагаем вашему вниманию онлайн матча Ювентус — Интер, который состоится в воскресенье, 8 марта, и начнется в 21:45 по киевскому времени. Если онлайн не отображается, отключите блокировку рекламы.



На Football.ua также будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.