Италия

Защитник Аталанты готов сменить футбольное гражданство.

Центрбек Аталанты Рафаэль Толой имеет не только бразильский, но и итальянский паспорт – его прабабушка и прадедушка были гражданами Италии. Рафаэль не против выступать за их родину.

"Для меня было бы честью играть за сборную Италии. У меня итальянские прародители, а я сам проживаю в этой прекрасной стране пять лет", — цитирует Толоя Football Italia со ссылкой на его интервью журналу Undici.

"Я бы сразу же ответил на звонок Роберто Манчини", — пообещал Рафаэль.

Что касается сборной Бразилии, то Рафаэль Толой все еще не получал вызов под ее знамена. Ближайшие матчи "пентакампеонов" также пройдут без него.