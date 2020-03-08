Италия

Удинезе продлил свою серию без побед до семи матчей.

Завершился поединок 26-го тура итальянской Серии А, в котором Удинезе принимал на своем поле Фиорентину.

Командам не хватило двух таймов, чтобы выявить сильнейшего, поэтому финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

Таким образом, Удинезе не удалось прервать свою серию без побед в чемпионате Италии, которая продлилась до семи матчей подряд.

Удинезе — Фиорентина 0:0

Удинезе: Муссо — Бекао, Труст-Эконг, Нюйтинк — Ларсен, Де Пауль, Яяло (Фофана, 70), Мандрагора, Сема (Зегелар, 82) — Окака, Несторовски (Лазанья, 62).

Фиорентина: Драговски — Миленкович, Пеццелла, Касерес — Лирола, Дункан, Бадель (Пульгар, 87), Кастровилли, Игор (Кутроне, 72) — Кьеза, Влахович.

Предупреждения: Нестеровски, Сема