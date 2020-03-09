Италия

Главный тренер Интера высказался о поражении от Интера в чемпионате Италии.

В центральном матча 26-го тура итальянской Серии А Ювентус уверенно одолел Интер на своем поле со счетом 2:0, вернув себе лидерство в турнирной таблице.

Главный тренер "нерадзурри" Антинио Конте прокомментировал результат встречи и заявил, что его подопечным необходимо работать и учиться на собственных ошибках.

"Это был очень равный поединок до первого гола. Мы начали второй тайм намного лучше, чем Ювентус, но этот гол Рэмси изменил все, прежде всего на психологическом уровне. Это придало им уверенности и негативно отразилось на нас, поэтому мы не смогли оправиться от этого".

"Мы старались подстроиться под их игру, но сейчас мы должны учиться на поражениях, чтобы расти с точки зрения характера, качества и силы. Это поражение должно помочь нам стать лучше".

"Нужно расти с точки зрения характера, если мы хотим конкурировать на самом высоком уровне. Речь также идет об умениях футболистов, поскольку есть игроки, которые гораздо сильнее в индивидуальном плане, чем другие. Мы все должны добиться большего успеха в этом аспекте и быть более решительными", — приводит слова Антио Конте Football Italia.

Представляем вашему вниманию видео голов и обзор матча Ювентус — Интер.

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