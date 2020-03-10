Туринцы проявляют серьезный интерес к молодому вингеру.
Ферран Торрес, getty images
10 марта 2020, 09:57
Ювентус готов в летнее трансферное окно побороться с испанскими грандами за крайнего полузащитника Валенсии Феррана Торреса, утверждает Tuttosport.
По данным источника, представители туринцев долгое время наблюдали за 20-летним испанским футболистом, сделав вывод, что вингер подойдет их команде.
Напомним, действующее соглашение Торреса с "летучими мышами" истекает в 2021 году, а его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро. Отмечалось, что Валенсия хочет продлить контракт с игроком, указав сумму отступных в размере 100 миллионов евро.
Ране сообщалось, что главным претендентом на Торреса остается Барселона.