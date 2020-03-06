Испания

Вингер может продолжить свою карьеру на Камп Ноу.

Крайний полузащитник Валенсии Ферран Торрес стал одной из главных целей Барселоны на летнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.

Напомним, действующее соглашение 20-летнего футболиста с "летучими мышами" рассчитано до 2021 года. Каталонцы, в свою очередь, могут воспользоваться этим, заплатив за вингера лишь 35 миллионов евро.

Валенсия не намерена отпускать Торреса из команды летом, а хочет сесть с игроком за стол переговоров, предложив новое соглашение с клаусулой в 100 миллионов евро. Также отмечается, что за ситуацией вокруг хавбека наблюдают Ливерпуль и мадридский Реал.

Ранее сообщалось, что за Торресом активно следить скаутская служба Ювентуса, представители которой уже просматривали игрока.