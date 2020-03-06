Вингер может продолжить свою карьеру на Камп Ноу.
Ферран Торрес, getty images
06 марта 2020, 08:19
Крайний полузащитник Валенсии Ферран Торрес стал одной из главных целей Барселоны на летнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.
Напомним, действующее соглашение 20-летнего футболиста с "летучими мышами" рассчитано до 2021 года. Каталонцы, в свою очередь, могут воспользоваться этим, заплатив за вингера лишь 35 миллионов евро.
Валенсия не намерена отпускать Торреса из команды летом, а хочет сесть с игроком за стол переговоров, предложив новое соглашение с клаусулой в 100 миллионов евро. Также отмечается, что за ситуацией вокруг хавбека наблюдают Ливерпуль и мадридский Реал.
Ранее сообщалось, что за Торресом активно следить скаутская служба Ювентуса, представители которой уже просматривали игрока.