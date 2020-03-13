Италия

Туринцы могут перехватить молодого голкипера.

Как сообщает Calciomercato, Ювентус активно наблюдает за ситуацией вокруг контракта голкипера Милана Джанлуиджи Доннаруммы.

По данным источника, руководство "россонери" еще не решило, продлевать ли действующее соглашение, которые истекает в 2021 году или же выгодно продать игрока в межсезонье.

Также отмечается, что туринцы могут воспользоваться неопределенной ситуацией, чтобы сбить ценник на молодого футболиста, учитывая хорошие отношения клуба и агента вратаря Мино Райолы.

Ранее сообщалось, что на Доннарумму претендуют целых ряд других команд, среди которых Челси, мадридский Реал и ПСЖ.