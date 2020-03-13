Туринцы могут перехватить молодого голкипера.
Джанлуиджи Доннарумма, getty images
13 марта 2020, 19:49
Как сообщает Calciomercato, Ювентус активно наблюдает за ситуацией вокруг контракта голкипера Милана Джанлуиджи Доннаруммы.
По данным источника, руководство "россонери" еще не решило, продлевать ли действующее соглашение, которые истекает в 2021 году или же выгодно продать игрока в межсезонье.
Также отмечается, что туринцы могут воспользоваться неопределенной ситуацией, чтобы сбить ценник на молодого футболиста, учитывая хорошие отношения клуба и агента вратаря Мино Райолы.
Ранее сообщалось, что на Доннарумму претендуют целых ряд других команд, среди которых Челси, мадридский Реал и ПСЖ.