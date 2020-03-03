Италия

Голкипер Милана может сменить клуб ближайшим летом.

Милан раздумывает над продажей вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, чтобы сбалансировать финансовую отчетность клуба, сообщает журналист Николо Скира.

ПСЖ, Челси и мадридский Реал уже контактировали с агентом игрока Мино Райолой. Они готов предложить 21-летнему голкиперу зарплату в 8 млн евро в год. Ювентус пока что следит за ситуацией.

Больше всех среди этих клубов потребность во вратаре испытывает Челси, где Фрэнк Лампард недоволен самым дорогим голкипером в истории футбола Кепой Аррисабалагой. Также "синим" приписывают интерес к Нику Поупу из Бернли, стражу ворот Атлетико Яну Облаку и голкиперу Аякса Андре Онана.

Доннарумма в нынешнем сезоне провел 26 матчей во всех турнирах за Милан, 10 из которых оказались "сухими". В остальных играх Джиджи пропустил 33 гола.