Италия

Босниец может сменить команду в скором будущем.

Руководство Ювентуса готово выслушать предложения по полузащитнику Миралему Пьяничу в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, боснийский футболист не может набрать оптимальной формы в течение сезона, и рискует потерять место в старте команды.

Напомним, действующий контракт 30-летнего игрока истекает в 2023 году. Отмечается, что Пьянич может покинуть Турин за 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что основным претендентом на полузащитника остается ПСЖ, которое хочет купить двух игроков в Серии А.