Италия

Футболист может вскоре вновь выступать на Сан-Сиро.

Полузащитник Сассуоло Мануэль Локателли может стать игроком Интера в летнее трансферное окно, утверждает Tuttosport.

Напомним, футболист закончил академию Милана и выступал за первую команду до 2018 года, после чего присоединился к "нероверди".

По данным источника, в услугах хавбека заинтересован лично главный тренер "нерадзурри" Антонио Конте. В текущем сезоне Серии А Локателли провел 20 поединков, отдав четыре ассиста.

Ранее сообщалось, что Интер может вернуть в Сассуоло полузащитника Стефано Сенси из-за его нестабильной формы.