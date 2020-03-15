Италия

Миланский клуб не рассчитывает на хавбека.

Полузащитник Интера Стефано Сенси может вернуться в Сассуоло следующим летом, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Руководство миланского клуба недовольно выступлениями центрального хавбек и не планирует выкупать его контракт. Приход в команду Кристиана Эриксена лишает хавбека шансов закрепиться в команде.

Действующий контракт Сенси с Сассуоло рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Артуро Видаль хочет присоединиться к Интеру.

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