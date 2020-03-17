Италия

Стало известно, сколько "горняки" хотят выручить за своего футболиста.

Рома продолжает проявлять интерес к Михаилу Мудрику, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, на кандидатуре 19-летнего хавбека настаивает экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека.

Сообщается, что Шахтер готов расстаться со своим футболистом за два миллиона евро.

В текущем сезоне Мудрик не провел ни одного матча за основную команду Шахтера.

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