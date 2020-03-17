Стало известно, сколько "горняки" хотят выручить за своего футболиста.
Михаил Мудрик, фото: ФК Шахтер
17 марта 2020, 21:39
Рома продолжает проявлять интерес к Михаилу Мудрику, сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, на кандидатуре 19-летнего хавбека настаивает экс-наставник "горняков" Паулу Фонсека.
Сообщается, что Шахтер готов расстаться со своим футболистом за два миллиона евро.
В текущем сезоне Мудрик не провел ни одного матча за основную команду Шахтера.
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