Италия

Миланский клуб активирует опцию в соглашении с англичанином.

Интер доволен выступлениями защитника Эшли Янга и намерен продлить с ним соглашение, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб намерен воспользоваться опцией продления в контракте англичанина до конца сезона-2020/21.

Янг перешел в Интер в январе этого года из Манчестер Юнайтед за 1,5 млн евро. В футболке "нерадзурри" 34-летний игрок провел 7 поединков, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Интер согласовал новый контракт с голкипером Самиром Хандановичем.

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