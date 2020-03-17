Италия

Миланский клуб продлит соглашение с вратарем.

Голкипер Самир Ханданович близок к продлению контракта с Интером, сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира.

Словенский вратарь согласовал новое двухлетнее соглашение с Интером и должен подписать его в ближайшее время. Действующий контракт футболиста с миланским клубом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 35-летний страж ворот провел 30 поединков в составе "нерадзурри", пропустив 31 гол.

Ранее сообщалось, что Интер готов отпустить Диего Година следующим летом.

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