Италия

Форвард планирует бороться за место в составе римлян.

Нападающий Ромы Марко Антонуччи, который с января выступает на правах аренды за португальскую Виторию, рассказал о своих планах на будущее.

"Коронавирус? В Португалии то же самое, что и в Италии, ситуация не из легких. Как и другие мои товарищи по команде, которые прибыли в Виторию во время трансферного окна в январе, мы застряли в отеле. Все остальное закрыто".

"Я тренируюсь каждый день. Идея состоит в том, чтобы максимально использовать текущую ситуацию".

"Я говорил о своих шансах Фонсекой, и он дал мне несколько хороших советов для моего нового опыта. Моя цель — продолжать развиваться и стать важным игроком в составе Ромы", — сказал он Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что в будущем состав римлян может пополнить полузащитник Шахтера Михаил Мудрик.