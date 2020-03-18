Италия

Игрок Лацио может покинуть клуб в межсезонье.

Как сообщает FCInterNews.It, лондонский Челси и миланский Интер в летнее трансферное окно могут сразиться за защитника Лацио Франческо Ачерби.

По данным источника, 32-летний футболист начал сотрудничать с агентом Федерико Пасторелло, клиентом которого является Ромелу Лукаку, что может способствовать переезду игрока в Милан.

В текущем сезоне Ачерби провел в Серии А 24 поединка, забив два гола и отдав две результативные передачи. Его действующий контракт истекает в 2023 году.

Ранее сообщалось, что римлян также может покинуть защитник Луис Фелипе, которым заинтересовалась Барселона.