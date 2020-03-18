Испания

Каталонцы намерены начать переговоры с римским клубом.

Барселона продолжает следить за защитником Луисом Фелипе и планирует начать переговоры с Лацио, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Каталонский клуб намерен приобрести бразильского центрбека следующим летом и готов начать переговоры римлянами. "Сине-гранатовые" готовы предложить за футболиста около 40 млн евро.

Действующее соглашение Луиса Фелипе с Лацио рассчитано до июня 2022 года.

В текущем сезоне 22-летний игрок провел 23 поединка в футболке "бьянкочелести", отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Барселона подготовила план покупки Неймара.

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