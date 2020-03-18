Италия

Румынский футболист может переехать в Италию.

Лацио хочет в летнее трансферное окно приобрести полузащитника Рейнджерса Яниса Хаджи, сообщает La Lazio Siamo Noi.

Напомним, за шотландцев румынский футболист выступает на правах аренды, а его контракт принадлежит Генку. Тем не менее, у Рейнджерс есть право выкупа игрока.

По данным источника, Хаджи, зная об интересе со стороны римлян, не хочет переходить в британский клуб на постоянной основе, а намерен в межсезонье перебраться в Италию.

Ранее сообщалось, что Лацио планирует укрепить линию обороны, купив защитника Ливерпуля Деяна Ловрена.