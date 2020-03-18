"Если вирус не идет к Златану, то Златан идет к вирусу": Ибрагимович объявил о сборе средств для борьбы с коронавирусом

Италия

Нападающий Милана Златан Ибрагимович рассказал о своих методах борьбы с пандемией коронавируса, объявив о сборе средств для итальянских больниц.

"Италия всегда была щедра ко мне и в этот тяжелый момент я хочу еще больше дать стране, которую люблю. Я решил вместе с людьми, которые работают со мной, создать сбор средств для гуманитарных больниц и использовать свои возможности коммуникации для распространения сообщений. Это серьезный вопрос и нам нужна конкретная помощь, это касается не только видео".

"Я рассчитываю на щедрость своих коллег, всех профессиональных спортсменов и тех, кто хочет сделать небольшую или большую жертву в соответствии со своими возможностями, чтобы изгнать этот вирус. Вместе мы можем реально помочь больницам, врачам и медсестрам, которые ежедневно самоотверженно работают, чтобы спасти нашу жизнь. Потому что сегодня мы те, кто их подбадривает! Давайте вместе избавимся от коронавируса и выиграем этот матч! И помните: если вирус не идет к Златану, то Златан идет к вирусу", — заявил швед в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что возобновление первенства Серии А могут отложить еще на неделю.