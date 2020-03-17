Италия

Вместо 2 мая чемпионат Италии продолжится 9 мая.

После решения УЕФА перенести Евро-2020 на следующий год руководители итальянских клубов уже не так спешат с возобновлением первенства Серии А — сообщает Football Italia.

"Решение отложить Евро-2020 на год является правильным решением во всех смыслах, – сказал в интервью Radio Kiss Kiss президен Дженоа Энрико Прециози. – Я не знаю, во сколько обойдется этот перенос, но это точно позволит нормально завершить все национальные чемпионаты и еврокубки".

"Несмотря на то, что изначально планировалось, что Серия А возобновится 2 мая, но вряд ли правительство отменит карантин до Пасхи (католики Италии отпразднуют 12 апреля), а ведь всем игрокам надо будет набрать оптимальную форму, поэтому Федерация футбола Италии и футбольная Лига склоняются к 9 мая. Если, конечно, позволит коронавирус".

COVID-19 не затронул Дженоа, но у соседей из Сампдории болеют 6 футболистов и сотрудники медицинской службы. 3 заболевших у Фиорентины и 1 у Ювентуса.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.