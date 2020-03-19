Италия

Форвард рассказал о работе с разными менеджерами.

Нападающий Лацио Чиро Иммобиле высказал свое мнение о работе под началом разных тренеров в своей карьере.

"Тренировки в Испании очень похожи на тренировки в Италии".

"Эмери — очень тактический тренер, он немного напоминает мне Конте в том, как он готовится к играм. Клопп был совершенно другим. Его тренировки были посвящены работе с мячом, вы были в постоянном движении, ни на секунду не останавливаясь. Он дал мне многое в моей карьере".

"Индзаги, очевидно, более итальянский в своем стиле, но он очень хорошо совмещает качества других менеджеров в себе. С мячом очень много работы и просто достаточное тактическое внимание", — сказал Иммобиле в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Лацио хочет продлить до 2025 года контракт с нападающем Луисом Альберто.