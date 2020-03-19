Италия

Защитник имеет шанс остаться в Риме.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, Рома хочет договориться с Челси о продлении аренды крайнего защитника Давиде Дзаппакосты.

Напомним, итальянский футболист перешел в стан римлян прошлым летом, но провел на поле всего один поединок из-за многочисленных травм.

По данным источника, "джаллоросси" все еще верят, что игрок может принести пользу команде в следующем сезоне. Отмечается, что лондонцы не будут против оставить фулбэка в Риме еще на год.

Ранее сообщалось, что Рома также может приобрести крайнего защитника Манчестер Юнайтед Маркоса Рохо.