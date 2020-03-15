Италия

Римляне хотят вернуть аргентинца в Европу.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство Ромы раздумывает над тем, чтобы в летнее трансферное окно купить защитника Манчестер Юнайтед Маркоса Рохо.

Напомним, футболист не имел стабильной игровой практики на Олд Траффорд, и в январе отправился играть в Эстудиантес на правах аренды.

По данным источника, римляне хотят приобрести аргентинского футболиста, если им не удастся договориться с "манкунианцами" о полноценном трансфере Криса Смоллинга.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы коронавируса УЕФА попросил Рому отказаться от участия в Лиге Европы.