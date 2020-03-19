Италия

Хавбек поведал об отмененном матче Лиги Европы.

Полузащитник Ромы Хавьер Пасторе заявил, что игроки сами не захотели лететь на поединок Лиги Европы против Севильи.

"Мы все пришли к соглашению не ехать в Севилью. Мы должны понимать, что это что-то серьезное. Это не шутка".

"Клуб прислал нам все необходимые материалы на дом, мы следуем индивидуальной программе и продолжаем работать. Я думаю, что этот перерыв продлится после третьего апреля", — сказал Пасторе Il Tempo.

Ранее сообщалось, что летнее трансферное окно римляне могут приобрести полузащитника Шахтера Михаила Мудрика.