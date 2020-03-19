Италия

Сербский защитник высказался о карантине и паузе в чемпионате Италии.

Крайний защитник Ромы Александар Коларов высказал сомнения касательно того, что клубам удастся доиграть итальянскую Серию до начала июля, если чемпионат возобновится в мае.

"Честно говоря, я не знаю, как мы можем возобновить выступления в мае и закончить к 30 июня. Я надеюсь, что соревнования возобновятся, но, тем не менее, я не очень оптимистичен".

"Футбол сейчас не является приоритетом. Мы хотели бы вернуться на поле как можно скорее, но мы должны принимать рациональные решения".

"Учитывая ситуацию в Италии, я не знаю, как мы сможем завершить все к июню", — заявил Коларов в интервью телеканалу Sportklub.

Напомним, ранее президент испанской Примеры Хавьер Тебас заявил, что в планах возобновить сразу все внутренние чемпионаты и еврокубки в середине мая этого года.