Испания

Хавьер Тебас заявил, что решение будет приниматься совместно с Федерациями футбола других стран.

Президент испанской Примеры Хавьер Тебас ответил на вопросы журналистов издания Marca и рассказал о сроках возобновления европейских чемпионатов, которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

О планируемых сроках:

"Планируем возобновить все европейские чемпионаты в середине мая. Все вместе. Это будет зависеть от того, как вирус будет распространяться. Это может произойти и раньше, но эта дата, которую мы держим в уме".

О зрителях на стадионах:

"Это зависит от органов здравоохранения в каждой стране. Мы будем готовить календари для более чем 30 лиг. Это нужно сделать совместно".

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О Лиге чемпионов и Лиге Европы:

"Сценарий на эти турниры аналогичный. Возобновляем все вместе. Я думаю, что УЕФА на нашей стороне, и идея состоит в том, чтобы найти решение проблемы. Мы попытаемся возобновить все соревнования. Единое решение для всех. Невозможно начать только чемпионат Испании".

Стоит отметить, ранее Хавьер Тебас не исключил вариант того, что сезон в Испании завершится и не будет доигран.

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