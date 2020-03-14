Испания

"Сливочные" хотят приобрести хавбека Бетиса.

Полузащитник Бетиса Набиль Фекир попал в сферу интересов мадридского Реала, информирует портал Fichajes.net.

"Сливочные" рассматривает варианты усиления состава на летнее трансферное окно и попытаются приобрести французского хавбека. Стоимость футболиста оценивается в сумму около 25 млн евро, но мадридский клуб может также включить в сделку Дани Себальоса.

В текущем сезоне Фекир провел 23 поединка в футболке "вердибланкос", отличившись семью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Реал начал переговоры о продлении контракта с Рафаэлем Вараном.

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