Голкипер Милана Джанлуиджи Доннарумма, судя по всему, летом покинет клуб.
ДЖАНЛУИДЖИ ДОННАРУММА, GETTY IMAGES
20 марта 2020, 17:25
Скорее всего, Милан и Джанлуиджи Доннарумма прекратят сотрудничество ближайшим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, контракт не будет продлен. 21-летний голкипер будет продан, так как сделка истекает 30 июня 2021 года.
Милан начал рассматривать альтернативные варианты, среди возможных – Алекс Мерет (Наполи) и Хуан Муссо (Удинезе).
Ранее сообщалось, что Доннарумма может перебраться в АПЛ.