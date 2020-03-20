Скорее всего, Милан и Джанлуиджи Доннарумма прекратят сотрудничество ближайшим летом, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, контракт не будет продлен. 21-летний голкипер будет продан, так как сделка истекает 30 июня 2021 года.

Милан начал рассматривать альтернативные варианты, среди возможных – Алекс Мерет (Наполи) и Хуан Муссо (Удинезе).

Ранее сообщалось, что Доннарумма может перебраться в АПЛ

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