Италия

Римляне намерены сохранить опытного фулбэка.

Руководство Ромы может продлить действующее соглашение с крайний защитником команды Александром Коларовым, сообщает Calciomercato.

Напомним, контракт 34-летнего футболиста истекает в 2021 году, и "джаллоросси" намерены сохранить игрока в составе до 2022 года.

По данным источника, Коларов пока не уверен, станет ли он продлевать договор. Отмечается, что будущим летом в его услугах будет заинтересована Болонья.

Ранее сербский защитник высказал свое мнение о возможных датах завершения чемпионата Италии.