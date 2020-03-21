Римляне намерены сохранить опытного фулбэка.
Александар Коларов, getty imagеs
21 марта 2020, 07:27
Руководство Ромы может продлить действующее соглашение с крайний защитником команды Александром Коларовым, сообщает Calciomercato.
Напомним, контракт 34-летнего футболиста истекает в 2021 году, и "джаллоросси" намерены сохранить игрока в составе до 2022 года.
По данным источника, Коларов пока не уверен, станет ли он продлевать договор. Отмечается, что будущим летом в его услугах будет заинтересована Болонья.
Ранее сербский защитник высказал свое мнение о возможных датах завершения чемпионата Италии.