Италия

Голкипер летом может переехать в другой итальянский город.

Милан и Интер в летнее трансферное окно будут конкурировать за голкипера Удинезе Хуана Муссо, сообщает Calcio Mercato.

Отмечается, что "россонери" ищут замену Джанлуиджи Доннарумме, которого они готовятся продать летом, а "нерадзурри" видят во вратаре будущего сменщика Самиру Хандановичу

Голкипер выступает в составе Удинезе с 2018 года, перейдя из Расинга за четыре млн евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 27 поединков в составе фриульцев, пропустив 38 голов.

Ранее сообщалось, что Муссо и вовсе может переехать на Туманный Альбион, где в его услугах заинтересован Челси.