Италия

Аргентинский вратарь привлек внимание европейских грандов.

Голкипер Удинезе Хуан Муссо попал в сферу интересов Интера и Челси, сообщает портал Tuttomercato.

Клубы намерены укрепить вратарскую позицию следующим летом и попытаются приобрести аргентинского вратаря. Интер находится в поисках потенциальной замены опытному Самиру Хандановичу, а Челси ищет голкипера на место Кепы Аррисабалаги.

Муссо выступает в составе Удинезе с 2018 года, перейдя из Расинга за 4 млн евро. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 27 поединков в составе "зебр", пропустив 38 голов.

Ранее сообщалось, что Челси также следит за ситуацией вокруг голкипера Барселоны Марка-Андре тер Штегена.

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