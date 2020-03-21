Защитник задержится в итальянской столице.
Давиде Дзаппакоста, фото Рома
21 марта 2020, 11:57
Руководство Челси готово оставить защитника Давиде Дзаппакосту в Роме на следующий сезон, сообщает Corriere Dello Sport.
Ранее сообщалось, что римляне, которые прошлым летом арендовали фулбэка, хотели бы сохранить его в команде, так как игрок провел лишь один поединок в сезоне из-за травм.
По данным источника, клубы уже практически достигли сделки. Действующий контракт Дзаппакосты с лондонцами истекает в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Челси может провести трансфер с Ювентусом, обменяв Жоржиньо на Миралема Пьянича.