Италия

Защитник задержится в итальянской столице.

Руководство Челси готово оставить защитника Давиде Дзаппакосту в Роме на следующий сезон, сообщает Corriere Dello Sport.

Ранее сообщалось, что римляне, которые прошлым летом арендовали фулбэка, хотели бы сохранить его в команде, так как игрок провел лишь один поединок в сезоне из-за травм.

По данным источника, клубы уже практически достигли сделки. Действующий контракт Дзаппакосты с лондонцами истекает в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Челси может провести трансфер с Ювентусом, обменяв Жоржиньо на Миралема Пьянича.