Италия

Маурицио Сарри и Жоржиньо могут вновь поработать вместе, но уже в Ювентусе.

Полузащитник Челси Жоржиньо предстоящим летом может вернуться в итальянскую Серию А, сообщает Calciomercato.

По информации источника, 28-летний хавбек может стать частью сделки по Миралему Пьяничу, в услугах которого заинтересованы "пенсионеры".

Руководство Челси в предыдущие месяцы уже делало запрос по игроку Ювентуса, предлагая в обмен Жоржиньо.

Если туринский гранд заинтересуют условия этой сделки, то игрок сборной Италии сможет вновь поиграть под руководством Маурицио Сарри, с которым он работал как в Челси, так и в Наполи.

Ранее сообщалось, что Ювентус готов рассмотреть вариант с продажей Миралема Пьянича.

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