Италия

Вингер связывает свою карьеру с миланцами.

Крайний полузащитник Интера Валентино Лазаро, который проводит свою половину сезона в Ньюкасле, заявил, что был бы счастлив и дальше выступать за миланцев.

"Это немного по-другому — жить в Италии. Но я считаю, что я хорошо интегрировался в Интер".

"Я люблю клуб всем сердцем, как фанат. Ситуация была для меня трудной из-за травмы, которую я получил в самом начале моей карьеры там, плюс незнание языка также внесло свой вклад".

"Иногда это просто вопрос сознания. Мне нужно было играть больше, чтобы снова обрести уверенность. Посмотрим, что произойдет следующим летом", — сказал Лазаро FCInterNews.It.

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" хотят продать всех игроков, которые находятся в аренде, в том числе и Лазаро.