Италия

"Нерадзурри" устроят кадровую чистку в команде.

Руководство Интера в летнее трансферное окно хочет продать всех ведущих игроков, который текущий сезон проводят в аренде в других командах, сообщает Calciomercato.

По данным источника, "нерадзурри" намерены избавиться от Мауро Икарди, Жоау Мариу, Валентино Лазаро, Раджи Наинголлана и Ивана Перишича.

Отмечается, что суммарно с продажи всех футболистов миланцы хотят выручить 113 миллионов евро, а средства пустить на покупку новый игроков.

Ранее сообщалось, что Интер может укрепить линию обороны, купив защитника Барселоны Самуэля Умтити.