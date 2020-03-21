Италия

"Сине-гранатовые" могут составить конкуренцию Наполи в гонке за ивуарийским вингером.

Крайний полузащитник Сассуоло Жереми Бога предстоящим летом может уйти на повышение в испанскую Примеру. Об этом сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, каталонская Барселона сделала запрос по 23-летнему ивуарийцу и может рассмотреть вариант с его подписание в летнее трансферное окно.

Стоит отметить, что в услугах Бога также заинтересован Наполи, который готов заплатить за футболиста 20 миллионов евро.

Жереми Бога, в свою очередь, не исключает вариант с возвращением в лондонский Челси, в структуре которого он находился с 2014 по 2018 год.

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