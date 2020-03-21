Италия

Испанский хавбек летом может уйти из Наполи.

Футбольный агент Альваро Торрес, представляющий интересы полузащитника Наполи Фабиана Руиса, подогрел слухи о возможном уходе своего подопечного из неаполитанского клуба. Испанский функционер признался, что он получил несколько запросов от клубов, о чем уже успел уведомить Наполи.

"В этом сезоне в клубе произошло много изменений, это был тяжелый год для Наполи. Мы отложили переговоры о продлении контракта на некоторое время, до конца сезона. Есть топ-клубы, которые запросили информацию по Руису, и Наполи об этом знает".

"Все эти клубы считают, что он полузащитник, который станет одним из лучших футболистов десятилетия. В текущем контракте Фабиана нет пункта о выкупе, поэтому я не знаю, во сколько он может обойтись потенциальному покупателю. Пока Фабиан сосредоточен на Наполи, но в конце сезона все станет на свои места", — приводит слова Альваро Торреса Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона намерена составить конкуренцию мадридскому Реалу в гонке за Фабианом Руисом. Интересно, что Наполи намерен выручить с продажи испанца 180 миллионов евро.

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