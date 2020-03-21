Италия

Римляне хотят подписать игрока Валенсии.

Защитник Валенсии Эсекьель Гарай попал в сферу интересов Ромы, сообщает издание Corriere dello Sport.

Римляне намерены укрепить линию обороны следующим летом и попытаются подписать аргентинского центрбека. Руководство "волков" рассматривает 33-летнего игрока в качестве возможной замены Крису Смоллингу, который может покинуть клуб по окончании сезона.

Действующий контракт Гарая с Валенсией рассчитан до июня 2020 года.

В текущем сезоне защитник провел 23 поединка в футболке "летучих мышей".

Ранее сообщалось, что Рома также заинтересована в подписании защитника Маркоса Рохо.

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