Италия

"Боги" вели переговоры по хавбеку с Ромой.

Полузащитник Алессандро Флоренци мог перейти в Атланту в минувшее зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sport Italia.

Руководство "черно-синих" хотело укрепить состав с помощью хавбека и вело переговоры с Ромой, однако он решил в итоге присоединиться к Валенсии.

В футболке "летучих мышей" 29-летний игрок провел 5 поединков, не отличившись результативными действиями.

Действующий контракт итальянца с Ромой рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Аталанта поборится с Ромой за хавбека Шахтера Михаила Мудрика.

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